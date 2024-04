Nowa karetka będzie wozić pacjentów szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie. Zobaczcie zdjęcia nowego ambulansu

- To kolejny projekt z Budżetu Obywatelskiego zakończony sukcesem. Ten ambulans jest ważny dla transportu medycznego, potrzeb naszych pacjentów, ich bezpieczeństwa i komfortu - podkreślała Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, dyrektorka szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie . - Mamy w sumie pięć ambulansów sanitarnych, natomiast ilość przejechanych przez nie tras to już ponad 2 miliony kilometrów. Dlatego bardzo nas cieszy nowy pojazd.

Nową karetkę transportową otrzymał Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie. To ambulans marki Renault Master o pojemności 2.3 litra. Do piotrkowskiego szpitala przyjechał dzięki mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2024 rok. Szpitalny projekt uzyskał ponad 10 tysięcy głosów, dzięki czemu nowa karetka, warta pół miliona złotych, będzie służyć mieszkańcom Piotrkowa i powiatu.

Prezentacja nowej karetki odbyła się przed szpitalnym oddziałem SOR m.in. z udziałem radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Beaty Dróżdż, oraz Zbigniewa Ziemby, wicemarszałka województwa. Wnętrze ambulansu zaprezentował koordynator Medycznego Transportu Sanitarnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego, Rafał Nadajewski.

- Nową karetkę wykorzystamy do transportów specjalistycznych. Na naszych oddziałach przebywają pacjenci, którzy wymagają specjalistycznej opieki i potrzebują przewozu w jak najlepszych warunkach - mówił Rafał Nadajewski. - Dlatego karetka jest tak skonfigurowana, by pacjent jak najszybciej został przewieziony do innej palcówki na kontynuację leczenia. Z roku na rok coraz więcej transportów sanitarnych. Przykładowo, od początku roku do dziś mieliśmy już prawie 4 tysiące odwozów pacjentów, rocznie to około 10 tysięcy przewozów, to bardzo dużo - dodał.

Karetki sanitarne służą przede wszystkim do transportu pacjentów - do innej palcówki leczniczej lub do domu, szczególnie w sytuacji, gdy rodzina nie ma możliwości zapewnić takiego transportu. W nowym ambulansie znajdują się m.in. nosze, które mogą być dostosowane do pozycji pacjenta w czasie przewozu oraz pompa infuzyjna, służąca do podaży leków w czasie transportu, a także butla tlenowa, deska ortopedyczna i krzesełko ortopedyczne.