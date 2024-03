Samodzielny Szpital Wojewódzki zakończył termomodernizację. Tak wygląda po remoncie ZDJĘCIA

- Zakres prac jaki wykonano w niespełna dwanaście miesięcy nie miał dotychczas miejsca w historii tej lecznicy - mówiła podczas konferencji Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, dyrektorka Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie. - Udało się zrealizować podstawowe zadania termomodernizacji - ocieplenie, izolację fundamentów we wszystkich czterech budynkach szpitala. Inwestycja objęła także wymianę pokryć dachów, stolarki okiennej, instalację pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych, modernizację centralnego ogrzewania w postaci instalacji zaworów termostatycznych, wymianę oświetlenia na LEDowe. To szpital w nowej odsłonie, ale przede wszystkim poprawiło się bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy pracowników - dodała.

Zakończyła się termomodernizacja szpitala wojewódzkiego przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie. Na dobre już zniknęły rusztowania, które przez ostatni rok zdobiły mury szpitala i budynku przychodni specjalistycznych. Pacjenci korzystają z cieplejszych pomieszczeń, a nowe, estetyczne kolory cieszą oko. Była to największa od ponad 20 lat inwestycja przeprowadzona na terenie szpitala. Podczas czwartkowej konferencji podsumowano projekt renowacji.

Prace remontowe prowadzone były jednocześnie przy czterech budynkach - głównym budynku szpitala, gdzie znajduje się większość oddziałów oraz budynku poradni specjalistycznych przy ul. Wolborskiej. Ostatnią, tak dużą inwestycję przeprowadzono tutaj około 20 lat temu i wówczas dotyczyła ona wymiany stolarki okiennej. Teraz kompleksowej izolacji, ocieplenia fundamentów, to również modernizacja stropów i kominów. To także modernizacja stolarki okiennej we wszystkich modernizowanych budynkach - a mowa tutaj o ponad tysiącu okien.