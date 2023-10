Termomodernizacja szpitala w Piotrkowie na finiszu. Zakończyły się prace przy budynku poradni ZDJĘCIA, VIDEO

Jednocześnie przy głównym budynku szpitala trwa budowa windy zewnętrznej dla pacjentów. Dotację w wysokości prawie 900 tys. zł przekazał także Urząd Marszałkowski.

- Mamy obecnie windę wewnętrzną, która cały czas jest eksploatowana, jeździ między kondygnacjami od parteru do czwartego piętra i wozi pacjentów. Często jest blokowana, często użytkowana i trzeba na nią długo czekać, a w związku z tym, że często użytkowana, to zdarzają się tez awarie tej windy - mówi Bartłomiej Kaźmierczak. - Druga winda na pewno usprawni przemieszczanie się pacjentów, przede wszystkim leżących, ponieważ będzie to duża, szeroka winda. Bez problemu zmieszczą się do niej również duże łóżka ortopedyczne.