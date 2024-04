Juliusz Wiernicki nowym prezydentem Piotrkowa. Euforia w sztabie kontrkandydata Krzysztofa Chojniaka ZDJĘCIA

- Zwyciężyła młodość i wierzę, że już niebawem Piotrków zyska nową energię i będę mógł z Juliuszem Wiernickim współpracować na rzecz budowania silnego Piotrkowa - komentował z kolei poseł Adrian Witczak. - Idąc tutaj, młody człowiek krzyczał do mnie "wreszcie, Piotrków należy do młodych". Jestem pewien, że Juliusz Wiernicki będzie świetnie kierował Piotrkowem. Jeśli mogę pracować z samorządowcami, których znam, którzy nie zawodzą, to będę to robił z wielką przyjemnością - dodał.