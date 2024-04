Wieczór wyborczy w Piotrkowie. Pierwsze komentarze kandydatów po zakończeniu głosowania ZDJĘCIA

- Dość intensywna kampania, wydawało się, że będzie krótka, okazało się, że jest długa i męcząca, ale cudowne rozmowy z mieszkańcami, więc to nas uskrzydla - komentowała tuż przed zamknięciem lokali wyborczych Marlena Wężyk-Głowacka, piotrkowska radna, która po raz drugi kandydowała na prezydenta. - Jeśli wygram, to będzie to otwarta prezydentura, zdecydowanie inna od obecnego prezydenta. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostanę radną i będzie to trzecia kadencja przede mną. Jedną z decyzji będzie ściągnięcie inwestorów do Piotrkowa - dodała.