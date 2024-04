Wyniki wyborów 2024 do Rady Miasta w Piotrkowie. Kto zdobył mandat? ZDJĘCIA, wyniki

Wyniki wyborów 2024 do Rady Miasta w Piotrkowie. Kto zdobył mandat?

Największy procent głosów do Rady Miasta w Piotrkowie uzyskała Koalicja Obywatelska - 6 727 (25,18 proc.), co dało 6 mandatów w radzie. Ponad 24 proc. poparcia i 6 425 głosów zdobył KWW Krzysztofa Chojniaka (6 mandatów). Pięć mandatów w radzie uzyskał KWW Z sercem dla Piotrkowa, 4 mandaty KWW Łukasza Janika "Bo liczy się człowiek", a dwa mandaty KWW Agnieszki Chojnackiej. Tym samym, KWW Krzysztofa Chojniaka straciło większość w radzie. Oto kandydaci, którzy uzyskali mandaty do Rady Miasta w Piotrkowie:

Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

BERENT Tomasz Jacek, KWW Koalicja Obywatelska, 564 głosy

STACHACZYK Sergiusz Franciszek, KWW Łukasza Janika, 361

WINIARSKI Przemysław Jan, KWW Krzysztofa Chojniak, 327

CZECHOWSKA Krystyna, KWW Z sercem dla Piotrkowa, 505

STASZEK Mariusz Marian, KWW Z sercem dla Piotrkowa, 365