Wybory w Piotrkowie 2024. Trwa II tura głosowania na prezydenta. Jaka jest frekwencja?

W Piotrkowie mieszkańcy decydują, kto zostanie prezydentem na kolejnych pięć lat. Głosowanie trwa od godziny 7 i potrwa jeszcze do godziny 21. Wyniki powinniśmy poznać szybciej, niż w pierwszej turze, a to ze względu na ilość wybieranych w tej turze osób. Głosowanie odbywa się w 41 lokalach wyborczych.

Frekwencja podczas drugiej tury w niedzielę, 21 kwietnia, do godz. 12 wyniosła 13,60 procent (głosowało 17 579 uprawnionych mieszkańców miasta i gminy). Na godz. 17 było to już 32,67 procent. To mniej niż w pierwszej turze - dwa tygodnie temu frekwencja na tę samą godzinę wynosiła 37,92 procent (20 341 wydanych kart do głosowania).