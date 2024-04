Wybory 2024. Juliusz Wiernicki nowy prezydent Piotrkowa bez tajemnic, czym się interesuje, jak spędza czas. Zobaczcie nowe ZDJĘCIA

Wybory 2024. Juliusz Wiernicki nowy prezydent Piotrkowa bez tajemnic. Przeczytaj, co lubi robić i jakie ma zadania na początek kadencji. ZDJĘCIA

Wybory 2024. Juliusz Wiernicki nowy prezydent Piotrkowa bez tajemnic Juliusz Wiernicki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Piotrkowie 21 kwietnia 2024. Zdobywając 14 490 głosów Juliusz Wiernicki pokonał urzędującego prezydenta Krzysztofa Chojniaka, który zdobył 9 417 głosów. Taka znaczna przewaga, to wielki kapitał zaufania od mieszkańców miasta, którzy urzędującemu prezydentowi dali czerwoną kartkę. Juliusz Wiernicki nowy prezydent Piotrkowa bez tajemnic, zobacz ZDJĘCIA:

Juliusz Wiernicki – edukacja

Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie, to była moja pierwsza szkoła, na świadectwie miałem czerwony pasek. Już wtedy byłem bardzo aktywny w ramach kół zainteresowań. Brałem udział w konkursach historycznych, plastycznych itd. Byłem zaangażowany w działalność samorządu uczniowskiego. Następny szczebel edukacji to

Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie i popularny TPS, czyli ZSP nr 1 w Piotrkowie, gdzie ukończyłem liceum. Ukończyłem studia zaoczne na kierunku zarządzanie personelem i doradztwo personalne oraz studia podyplomowe w ASP w Łodzi na kierunku architektura i projektowanie wnętrz.

Juliusz Wiernicki – praca zawodowa

Moją pierwszą pracę rozpocząłem po ukończeniu liceum, to była praca w sklepie w galerii Focus Mall. Później razem z żoną wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. Ja pracowałem, moja żona studiowała. Praca za granicą pozwoliła mi spojrzeć na styl życia, na mentalność ludzi, na Polskę i na Piotrków z innej perspektywy. Na własnych doświadczeniach poznałem także problemy Polonii. Po powrocie podjąłem staż w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie. W międzyczasie już w trakcie pracy w sądzie doszedłem do wniosku, że należy założyć własną działalność. W 2016 roku otworzyłem firmę działającą w zakresie sprzedaży i wyposażenia wnętrz, branży antykwarycznej i przedmiotów kolekcjonerskich. Działalność zawiesiłem na czas prowadzenia kampanii wyborczej.

Juliusz Wiernicki – doświadczenie społeczne

Kiedy byłem dzieckiem, mój dziadek zabierał mnie na wszystkie uroczystości i wydarzenia, na które mógł. Sam był bardzo zaangażowany społecznie, był jednym z założycieli Rodziny Katyńskiej, z tego też powodu to moje zaangażowanie w konkursy historyczne. To on nauczył mnie patriotyzmu i pokazał mi, że jesteśmy częścią naszej małej ojczyzny. Po powrocie z Anglii wróciłem do działalności społecznej i wolontariatu. Pracując w sądzie zacząłem angażować się jako wolontariusz w klubie wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie w ramach którego głównie pomagałem dzieciom w nauce. Zawsze interesowały mnie tematy społeczno polityczne. Zainteresowanie to dzielę z moją żoną. Kilka lat temu postanowiłem zaangażować się czynnie. Nie zgadzałem się z sytuacją, która dotyczyła sądownictwa czy wolnych mediów. Zacząłem uczestniczyć w spotkaniach i manifestacjach publicznych. Równocześnie bacznie śledziłem sytuację w samym Piotrkowie Trybunalskim.

Juliusz Wiernicki – zainteresowania

Razem z żoną uwielbiamy podróżować: Polska, Europa, Stany Zjednoczone. Poza podróżami, każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną. Relaksuję się czytając książki, a kolejną pasją jest żeglarstwo. Mam patent sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego.

Juliusz Wiernicki – najpilniejsze zadania na początek kadencji

Najważniejsze jest przywrócenie i ożywienie inwestycji i przedsiębiorczości w Piotrkowie. Zarówno duże projekty jak strefa ekonomiczna, czy współpraca ze szkołami i uczelniami, by w dłuższej perspektywie dostosować kierunki nauki do potrzeb lokalnego rynku pracy. Należy całkowicie zmienić podejście do inwestorów w Piotrkowie. Nie mogą powtarzać się sytuacje, które miały miejsce do tej pory, że inwestorzy “byli odprawiani z kwitkiem” i ostatecznie wybierali np. Bełchatów. Nie możemy na to pozwolić. To jest nasz priorytet. Planujemy zrobić szeroko zakrojone konsultacje i konkurs na specjalistów, którzy zajmą się reorganizacją energetyki i systemu ciepłownictwa w Piotrkowie. W przeciągu najbliższych kilkunastu lat, będziemy musieli odejść od spalania paliw stałych w tym gazu. Musimy poświęcić dużo pracy piotrkowskiej edukacji, poprawić otwartość części szkół i zaangażowanie młodzieży w procesy decyzyjne i zainteresowanie społeczne. Obecnie nie działa Młodzieżowa Rada Miasta, jeśli chcemy zatrzymać młodych ludzi w Piotrkowie, nie możemy tego robić poza nimi. Młodzi ludzie chcą brać czynny udział w życiu miasta. Dowodem na to jest bardzo duże zaangażowanie w naszą kampanię sporej Ich grupy. Musimy przeprowadzić wiele konsultacji i rozmów ze stowarzyszeniami i organizacjami. Piotrków nie może być samotną wyspą, dlatego będziemy rozmawiali z jednostkami poza miastem: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, specjaliści w różnych ministerstwach itd.

