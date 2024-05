Około 10 milionów złotych trafi do piotrkowskich szkół średnich z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. ZDJĘCIA, VIDEO

-10 milionów złotych trafi wkrótce do czterech piotrkowskich szkół średnich, mówi Jolanta Kopeć, kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na staże w piotrkowskich firmach, zakup nowego sprzętu i studia podyplomowe dla nauczycieli. Zostanie zakupiony m.in. nowoczesny sprzęt światłowodowy, laboratoria wirtualne i symulatory jazdy. To sprawi, że piotrkowskie szkolnictwo zawodowe będzie stało na najwyższym poziomie. Cieszymy się nie tylko z pieniędzy pozyskanych na rozwój szkół, ale także z bardzo udanej współpracy z dyrektorami i pedagogami, mamy tam swoich ambasadorów. To, że piotrkowskie szkoły zdobywają pieniądze unijne jest dla nas powodem do dumy i bardzo dobrze rokuje na przyszłość.