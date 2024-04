Wybory 2024 w Piotrkowie. Kogo poprze w II turze wyborów prezydenckich w Piotrkowie Marlena Wężyk-Głowacka? ZDJĘCIA

-Zastanawiałam się jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, mówiła Marlena Wężyk-Głowacka, piotrkowska radna. Na pierwszym miejscu stawiam szeroko pojętą wiedzę oraz przede wszystkim doświadczenie. Wskazując doświadczenie mam na myśli zarówno to życiowe jak i doświadczenie w pełnieniu funkcji publicznych i pracy samorządowej. To przekłada się na doskonałą znajomość spraw miasta. Dobry kandydat musi też sprawnie zarządzać zespołem ludzi oraz posiadać umiejętność otaczania się mądrymi doradcami, musi cechować go otwartość na innych i godzenie różnych interesów stawiając przy tym dobro miasta i jego mieszkańców na pierwszym miejscu. To powinny być cechy dobrego kandydata na prezydenta naszego miasta.