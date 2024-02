Marlena Wężyk-Głowacka kandydatką na prezydenta Piotrkowa. Podczas oficjalnej prezentacji przedstawiła kandydatów na radnych ZDJĘCIA

- Za namową wielu mieszkańców, którzy często mnie o to pytali, podjęłam decyzję, żeby kandydować na prezydenta miasta Piotrkowa, mówi Marlena Wężyk-Głowacka. Pięć lat temu kandydowałam i doszłam do drugiej tury, której wcześniej nie było od dwudziestu lat. W Piotrkowie jest wiele kwestii, które należy zmienić i poprawić. Przede wszystkim trzeba poszukać nowych inwestorów, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć do Łodzi czy Warszawy tylko zostali w Piotrkowie. W naszym mieście jest przeogromny potencjał. Moim priorytetem jest także zagospodarowanie jeziora Bugaj oraz bezpłatna komunikacja miejska w Piotrkowie.