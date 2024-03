Ślubowanie pierwszoklasistów w SP nr 16 w Piotrkowie oraz uroczyste pasowanie na ucznia. ZDJĘCIA

-Uroczystość pasowania pierwszoklasistów towarzyszy mi w przygodzie z oświatą piotrkowską od 17 lat, mówi Robert Bednarek, dyrektor SP nr 16 w Piotrkowie. Jest to dla mnie niezwykle zaszczytna chwila. Jesteśmy świadkami niezwykle istotne go wydarzenia przyjęcia w poczet szkoły nowego pokolenia jej wychowanków. Jestem przekonany, że pierwsze lata nauki zapadną wam najgłębiej w pamięci. Pamiętajcie, że będą małym dzieckiem ma się tylko prawa, będąc uczniem ma się także obowiązki. Cieszymy się, że jesteście z nami i gratulujemy dzisiejszego święta. Nie zapominajcie, że cała społeczność szkolna jest dumna z tego, że w murach naszej szkoły kolejni uczniowie będą przygotowywać się do wejścia w wir dorosłego życia, rozumienia świata i otaczającej nas rzeczywistości. Tutaj będziecie zdobywać wiedzę, poznawać przyjaciół i przeżywać chwile radości. W naszej szkole zawsze możecie liczyć na pomoc.