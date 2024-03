Ślubowanie pierwszoklasistów w SP nr 3 w Piotrkowie oraz uroczyste pasowanie na ucznia. ZDJĘCIA

-Ślubowanie, to wyjątkowa uroczystość, która potwierdza waszą dojrzałość i przygotowanie do tego, aby być w pełni tego słowa znaczeniu uczniem tej szkoły, mówi Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa. Ślubowanie to coś zdecydowanie więcej niż obietnica, to szczególny rodzaj zobowiązania. Dlatego życzę wam z całego serca abyście temu zobowiązaniu byli wierni i sprostali tym obietnicom poprzez sumienną naukę, właściwą postawę w taki sposób, aby rodzice i nauczyciele byli z was dumni.