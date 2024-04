Wycięto 17 zdrowych dębów z rezerwatu przyrody "Dęby w Meszczach". Co na to Lasy Państwowe i RDOŚ w Łodzi? ZDJĘCIA

-Przechodząc przez rezerwat zauważyłem powycinane dęby, dlaczego wycięto kilkanaście zdrowych drzew, pyta oburzony mieszkaniec Moszczenicy (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Rozumiem, że tu jest ochrona częściowa, nie całkowita. Ale pytanie jest bardzo proste, czy w rezerwacie z ochroną częściową można pozyskiwać zdrowe dęby do sprzedaży? Wycięte dęby miały średnicę od 30 do 60 cm przy odziomku, mogły mieć nawet 100 lat. Moim zdaniem te drzewa zostały wycięte z premedytacją, bo jest tego za dużo. Jeden samochód, który wozi drewno nie jest w stanie tego zabrać. Wycięcie takich drzew nie jest problemem, wystarczy piła. Ale żeby je wywieźć z rezerwatu, ktoś musiał je zaaprobować i odbić. Naliczyłem 17 wyciętych dębów na południe od drogi. Wszystkie są zdrowe przy odziomkach, nikt nie będzie mi opowiadał, że zostały pozyskane, bo zaczął je toczyć kornik. Obok wyciętych drzew leżą takie zwalone naturalnie i nikt ich nie usuwa, nikomu to nie przeszkadza. Stąd moje pytanie, czy zrobiono to legalnie?