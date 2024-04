Juliusz Wiernicki kandydat na prezydenta Piotrkowa otworzył lokal wyborczy dla mieszkańców. Będzie czynne do drugiej tury wyborów. ZDJĘCIA

Kandydat na prezydenta Piotrkowa Juliusz Wiernicki odniósł się także do pytania o ewentualne rozmowy dotyczące poparcia go w wyborach przez kandydatów, którzy odpadli w I turze.

-Zależy mi na tym, żeby poparli mnie mieszkańcy, moi wyborcy, mówi Juliusz Wiernicki, kandydat na prezydenta Piotrkowa. Nie prowadzimy żadnych rozmów na temat podziału, popierania lub nie popierania kandydata. To mieszkańcy wybierają, a nie my się układamy wewnątrz politycznej układanki. Jestem otwarty na wszystkie spotkania, drzwi są otwarte, ze wszystkimi mogę rozmawiać. Nie było do tej pory żadnych ustaleń i uważam, że to jest za wcześnie, żeby cokolwiek ustalać. Jestem zainteresowany poparciem wszystkich: pan Łukasz Janik i pani Marlena Weżyk-Głowacka to też są mieszkańcy Piotrkowa.