Baseny letnie w Piotrkowie powstają przy ul. Żwirki za Stadionem Miejskim Concordia. Mają być oddane do użytku w lipcu 2024. ZDJĘCIA

-To co realizujemy, to nie tylko trzy baseny o różnej głębokości adresowane dla najmłodszych, starszych i dorosłych, mówi Leszek Heinzel, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie. Będzie także wodny plac zabaw dla dzieci z brodzikiem wyposażony m.in. w zjeżdżalnie i zabawki do strzelanki wodnej. Powstanie też duża plaża trawiasta i nowy parking. Bedą leżaki i parasole. Z atrakcji wodnych jednocześnie będzie mogło korzystać 270 osób, natomiast z całego obiektu łącznie z miejscami zacienionymi i trawiasta plażą 1500 osób. To nie będzie obiekt pływacki, ale typowo rekreacyjny. Mam nadzieję, połączoną z przekonaniem na początki lipca będzie można zaprosić mieszkańców do korzystania z basenów.