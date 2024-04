Weekend w Piotrkowie pełen atrakcji. Przegląd imprez na weekend 26-28 kwietnia w mieście i regionie!

- To pokaz, w którym autorzy prezentują swoje najnowsze przemyślenia wizualne na otaczającą rzeczywistość. Jako kurator, ale i jako nauczyciel, jestem bardzo ciekawy tych spojrzeń. To świat i przeze mnie widziany, ale często nie dostrzegany. Oglądając wiele z tych prac jestem szczerze i głęboko poruszony, często zdumiony wrażliwością studentów. To też mój świat. Wiem, że widzę inaczej, ale to Oni będą go kształtować dla siebie. Świeżość, spontaniczność, odwaga i różnorodność w podejmowanych tematach. Jeśli możemy znaleźć w tej ekspozycji pewne wspólne myśli, to ich rozwiązywanie różni się metodą, techniką, sposobem konstrukcji i użytych środków wyrazu - mówi kurator wystawy prof. Tomasz Komorowski.