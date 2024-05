Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Trwają przygotowania do Wielkanocy prawosławna w cerkwi w Piotrkowie. Wierni świętują zdecydowanie później niż rok temu - w 2024 roku Wielkanoc prawosławna przypada w niedzielę, 5 maja, a nie w kwietniu. Najważniejsze święto w kościele prawosławnym świętują wierni z Piotrkowa i regionu łódzkiego.

Miłośnicy atrakcyjnie pokazanej historii powinni zajrzeć w majówkę do Uniejowa. Trwa tu Festiwal Przygodowo-Historyczny MISJA Przygoda Uniejów. Rozpoczął się dzisiaj i potrwa jeszcze do soboty 4 maja. Na gości czekają ciekawe pokazy czy stoiska rękodzieła.

Szczegółowy horoskop na maj pokazuje, co się może wydarzyć w najważniejszych obszarach naszego życia: w miłości, w domu, w prac. Co nas czeka? Sprawdź koniecznie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku.

Piotr Łączny jest nowym starostą powiatu piotrkowskiego. Wybrali go radni powiatowi podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w drugi dzień maja.

Szkółka kolarska Velo Speed Piotrków prowadzi nabór do drużyny. Kolarze z Piotrkowa systematycznie biorą udział w różnych zawodach na terenie całego kraju osiągając doskonałe wyniki. ZDJĘCIA

Ciepła, słoneczna pogoda, dobra zabawa, a do tego moc sportowych emocji - rodzinna majówka odbyła się w środę, 1 maja, na stadionie piłkarskim Polonii Piotrków. Był grill, zabawy i gry, dmuchańce, a na finał gospodarze, czyli Polonia Piotrków zagrała mecz z drużyną Zryw Granton Wygoda.

Nowa karetka sanitarna do specjalistycznych transportów wyjechała w poniedziałek (29 kwietnia) do pacjentów z Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Do szpitala wojewódzkiego trafiła dzięki głosom mieszkańców w ramach łódzkiej edycji Budżetu Obywatelskiego 2024.