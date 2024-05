Majowy męski różaniec publiczny w Piotrkowie odbędzie się w sobotę 4.05.2024. Mężczyźni będą się modlić idąc przez miasto. ZDJĘCIA

-Jako mężczyźni chcemy dać bezinteresowne świadectwo naszej wiary, miłości do Jezusa, który powierzył swój kościół matczynej opiece Maryi, mówi Maciej Hubka, organizator męskiego różańca publicznego w Piotrkowie. Publiczna forma naszej comiesięcznej modlitwy jest z jednej strony przyznawaniem się do Jezusa przed ludźmi, z drugiej zaś jest też zachętą dla innych do podjęcia trudu nawrócenia, kultywowania wartości tradycyjnych, czerpania siły z modlitwy. Ponadto chcemy wynagradzać Maryi za zniewagi i bluźnierstwa, których doznaje ona niestety i ze strony naszego narodu. Kochamy Maryję jak matkę.