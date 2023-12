Męski różaniec publiczny w Piotrkowie. Po raz ostatni w 2023 roku mężczyźni przeszli przez miasto modląc się i śpiewając. ZDJĘCIA, VIDEO

-Grudniowy męski różaniec publiczny w Piotrkowie przypadł dokładnie na dzień przed rozpoczęciem adwentu, czyli czasu przygotowania duchowego i intelektualnego do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, mówił Maciej Hubka, jeden z organizatorów różańca. Chcemy jako mężczyźni brać czynny udział w przyjmowaniu Boga do serc naszych bliskich, aby zbliżające się święta były czymś więcej niż tylko obfitą kolacją z prezentami. Godne przygotowanie i przeżywanie adwentu i świąt Bożego Narodzenia to też element wynagradzania Maryi za zniewagi i bluźnierstwa, co wiąże się bezpośrednio z duchowością pierwszych sobót miesiąca.