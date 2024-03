Wielkanoc 2024 w Piotrkowie. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w piotrkowskich kościołach. Zobaczcie ZDJĘCIA

-W naszym życiu niekiedy zapada mrok, brak nadziei na lepsze jutro, czujemy, że wiele rzeczy nam nie wychodzi i nic nie układa się tak jak byśmy chcieli, po to jest Wielkanoc, mówił w Wielką Sobotę ks. Piotr Urbaniak, rektor kościoła akademickiego w Piotrkowie. W Wielki Piątek wszystko się skończyło, wszyscy się rozeszli, uciekli i pochowali. Poranek wielkanocny pokazał, że trzeba wierzyć do końca, bo ten, który zmartwychwstał daje nam nadzieję lepszego jutra. Tam, gdzie gaśnie nadzieja, tam, gdzie może się wydawać, że zło zwyciężyło pamiętajmy, że jest zupełnie inaczej. Chrystus to wszystko pokonał i chce, żeby w naszym życiu zajaśniała jego miłość i pokój i abyśmy mogli doświadczyć pełni życia, którym on chce nas obdarzyć.