Niedziela Palmowa w Piotrkowie. Procesja z osiołkiem, Jezusem i apostołami przeszła do kościoła oo. Bernardynów. ZDJĘCIA

-W inscenizacji wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w roli apostoła występuję już od wielu lat, nawet nie umiem tego policzyć, mówi Bogdan Sakowski z Piotrkowa. Odkąd wróciłem z emigracji to jeśli zdrowie mi ;pozwala zawsze jestem i mam nadzieję, że będę dalej. Przeżywam to w sposób duchowy. Dla mnie Niedziela Palmowa jest wielką radością. Jest to zapowiedź tego co stanie się później: męki Chrystusa i zmartwychwstania. Przeżywam to razem ze wszystkimi wiernymi.