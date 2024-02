Męski różaniec publiczny w Piotrkowie. Mężczyźni po raz 59. przeszli ulicami miasta modląc się i śpiewając religijne pieśni. ZDJĘCIA

-Serdecznie zapraszamy do udziału w męskim różańcu wszystkich mężczyzn z Piotrkowa Trybunalskiego oraz z terenu powiatu piotrkowskiego, mówi Maciej Hubka, jeden z organizatorów. Bezinteresowne świadectwo wiary, pokojowy przemarsz ulicami miasta i braterstwo modlitwy są tym, co stanowi o sile inicjatywy. Z własnego doświadczenia wiemy jak szczera modlitwa zmienia człowieka, wspomaga w pracy nad własnym charakterem oraz umacnia więzy rodzinne. Tym właśnie chcemy się podzielić i do tego zapraszamy, ponieważ współczesny świat potrzebuje mężczyzn modlitwy, apostołów swoich rodzin, środowisk i miejsc pracy. Pracę nad sobą warto zacząć już w tą sobotę, zaś zbliżający się Wielki Post to kolejna motywacja do walki duchowej i zmiany na lepsze.