Marsz pamięci św. Jana Pawła II w Piotrkowie. Około 1000 osób przeszło ulicami miasta w niedzielny wieczór pod pomnik papieża Polaka ZDJĘCIA

Marsz pamięci św. Jana Pawła II w Piotrkowie.

Marsza pamięci św. Jana Pawła II odbył się w Piotrkowie w niedzielę 2.04.2023 w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. Marsz zorganizował ks. proboszcz Jacek Tyluś z parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie. Około 1000 uczestników marszu wyruszyło o godz. 20.45 przed kaplicą parafii św. Jana Pawła II przy ul Kostromskiej w Piotrkowie i ulicami Polną, Kościelną i Słowackiego, żeby w godzinę śmierci papieża Polaka o 21.37 być pod jego pomnikiem. Mimo fatalnej pogody, padającego śniegu z deszczem w marszu szły także dzieci. Wiele osób niosło zapalone lampiony i flagi papieskie. Pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestnikom marszu dziękował m.in. ks. dziekan dekanatu piotrkowskiego Grzegorz Gogol.

- Gromadzenie się przy pomniku św.Jana Pawła II w Piotrkowie w rocznicę jego śmierci to była kiedyś tradycja - mówi ks. Jacek Tyluś. W ostatnich latach robiła to już garstka osób. Marsz pamięci jest bardzo dobrą formą uczczenia rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, taka forma się sprawdziła i będziemy ją kontynuować. Jeżeli marsz będzie co roku wrośnie w tradycję nie tylko parafii św. Jana Pawła II, ale całego Piotrkowa. Umożliwi spotkanie się ludzi, dla których św. Jan Paweł II jest wielką wartością, bo pamiętają jego nauczanie, ale także tych, którzy chcą je zacząć odkrywać.