Niedziela Palmowa 2023 w Piotrkowie, inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ZDJĘCIA

- Staramy się upamiętnić wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy Jezus przed swoją męczeńską śmiercią wszedł do Jerozolimy witany z wielkim aplauzem z rzucanymi palmami pod jego stopy - mówi Jacek Tworkowski organizator inscenizacji. Pan Jezus wjechał na osiołku z apostołami, dziś chcemy to odtworzyć plastycznie, żeby przybliżyć wiernym lepsze przeżywanie przygotowania się do Wielkanocy.