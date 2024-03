Marsz Papieski przejdzie ulicami Piotrkowa. Odbędzie się w 19. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. ZDJĘCIA

-Organizujemy Marsz Papieski by uczcić pamięć o nim i dziękować Bogu za jego posługę dla kościoła i Polski, informuje ks. Jacek Tyluś, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie. Na koniec marszu będziemy prosili wszystkich uczestników o wparcie leczenia ciężko chorego dziecka, prosimy by zamiast składanych kwiatów i zniczy przy pomniku św. Jana Pawła II złożyć ofiarę jako żywy pomnik dla naszego patrona. Zapraszam do licznego udziału w marszu by upamiętnić naszego patrona.