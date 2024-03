Misterium Męki Pańskiej w Piotrkowie, kilkaset osób przeszło ulicami miasta z widowiskiem pasyjnym w środę 27.03.2024. ZDJĘCIA

-Tegoroczną modlitwę drogi krzyżowej chcemy skierować do naszego Zbawiciela w kilku ważnych intencjach, mówi Jacek Tworkowski, organizator Misterium Męki Pańskiej w Piotrkowie. Chcemy polecać panu Bogu życie ludzkie, to w łonie matek i to w podeszłym wieku i każde życie, które jest zagrożone: przez wojnę, chorobę, czy ataki ludzi opętanych różnymi ideologiami. Chcemy prosić o umiejętność naśladowania Jezusa w jego postawie miłości. A poza wspólnymi intencjami niech każdy modli się w swojej własnej sprawie idąc za cierpiącym Chrystusem budujmy między sobą serdeczną więź, aby nasz kościół był wspólnotą ludzi dobrych i wiernych Bogu.