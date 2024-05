Majówka z Polonią Piotrków za nami. Piknik rodzinny odbył się na stadionie piłkarskim przy Reagana ZDJĘCIA

Majówka z Polonią Piotrków na stadionie piłkarskim przy ul. Reagana

Moc sportowych atrakcji czekało na uczestników majówki z Polonią Piotrków, która w pierwszy dzień maja odbyła się na stadionie piłkarskim piotrkowskiego klubu. Były dmuchańce, gry i zabawy dla najmłodszych, a także grill i oczywiście ciepła, słoneczna pogoda. Pierwsi kibice i miłośnicy zabawy "pod chmurką" pojawili się jeszcze przed rozpoczęciem majówki, przed godziną 13.

- Chcieliśmy zorganizować czas dla dzieci i młodzieży, by wspólnie z rodzicami fajnie spędzili majówkę - mówi Marcin Saciński ze Stowarzyszenia Pamiątki Sportowe Piotrków Trybunalski i współorganizator majówki z Polonią. - Wpadliśmy na pomysł, by połączyć to z meczem i zrobić sportowy piknik z Polonią Piotrków. Już przed startem pikniku pojawiła się spora ilość uczestników, a dzieci bawią się świetnie, co widać po kolejkach do dmuchańców.