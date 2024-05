Międzynarodowe zawody jeździeckie i pole do minigolfa w Stadzie Ogierów w Bogusławicach ZDJĘCIA dag

W Stadzie Ogierów w Bogusławicach trwa jedno z największych wydarzeń jeździeckich - Zawody Międzynarodowe w Skokach przez przeszkody - XXXV Memoriał im. Barbary i Andrzeja Osadzińskich. By zobaczyć najlepszych jeźdźców jeszcze dziś (5 maja) warto wybrać się do Bogusławic. Warto także zobaczyć nowe pole do minigolfa, które otwarto tam dla miłośników sportowych rozgrywek.