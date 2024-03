Dzień Otwartych Drzwi w ZSP nr 1 w Piotrkowie. Popularny TPS odwiedziły tłumy ósmoklasistów z Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. ZDJĘCIA

-Na Dzień Otwartych Drzwi w ZSP nr 1 w Piotrkowie uczniowie klas humanistycznych przygotowali spektakl teatralny pokazujący humorystycznie 15 minut z życia szkoły, mówi Jolanta Zielonka, wicedyrektor. Prezentujemy także nowoczesny sprzęt, który jest na wyposażeniu naszej placówki. Obecnie szkoła przeżywa renesans, mamy wielu uczniów, których przyciąga do nas miła, sympatyczna i rodzinna atmosfera. Prowadzimy nowoczesne nauczanie przedmiotów technicznych: informatyki, robotyki i mechatroniki. Atutem naszej szkoły jest udział uczniów w projektach Erasmus. Co roku młodzież w ramach praktyk szkolnych wyjeżdża do Grecji, gdzie zdobywa doświadczenie w zagranicznych firmach.