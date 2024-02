Wybory 2024 w Piotrkowie. Komitet wyborczy "Z sercem dla Piotrkowa" zaprezentował liderów swoich list. Kogo wystawią na prezydenta? ZDJĘCIA

-Nasz komitet wyborczy jest wyjątkowy, mówi Mariusz Staszek, jeden z założycieli "Z sercem dla Piotrkowa". Chodziło o to, żeby stworzyć komitet, który będzie łączył ludzi mających swoje pomysły, żeby zmienić Piotrków. Nasze "jedynki" to są osoby, które dużo wnoszą w naszym mieście, mają różne poglądy, ale też nie należą do żadnych partii politycznych. Piotrków w swojej historii był wielokulturowy i to też chcieliśmy zaprezentować na naszych listach.