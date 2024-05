Europoseł Lewicy Marek Belka odwiedził Piotrków w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. ZDJĘCIA

-Chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówił Marek Belka, europoseł Lewicy. Często zapominamy o tym, szczególnie rolnicy, że bez dostępu do wspólnego rynku nasze rolnictwo by się zadusiło ilością świetnej żywności, którą produkujemy. Unia Europejska to znakomity postęp cywilizacyjny dotyczący każdego aspektu naszego życia społecznego i gospodarczego. Wspólnota europejska to także kwestia naszego bezpieczeństwa. W najbliższym czasie będziemy musieli w Parlamencie Europejskim podjąć sprawę wzmocnienia siły militarnej UE i wzmocnienia naszej europejskiej pozycji w NATO.