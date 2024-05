Przegląd tygodnia od 12.05 w Piotrkowie Trybunalskim

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Piotrkowa Trybunalskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop na niedzielę, 19 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może dziś liczyć na uśmiech losu? Sprawdź, jaka będzie niedziela”?

📢 Horoskop na niedzielę, 19 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może dziś liczyć na uśmiech losu? Sprawdź, jaka będzie niedziela Oto horoskop dzienny na najbliższą niedzielę, 19 maja 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Baran, Panna, Waga, Byk, Skorpion, Strzelec, Bliźnięta, Rak, Lew, Koziorożec, Wodnik. Sprawdź, co przyniesie dzień i bądź gotowy na to, co się wydarzy. 📢 Noc Muzeów w Piotrkowie. Atrakcji na dawnym zamku Zygmunta Starego nie brakowało ZDJĘCIA Szwalnia królowej bony, staropolska kuźnia, apteka renesansowa czy jatka szewska to jedne z wielu atrakcji, które z okazji Nocy Muzeów 2024 przygotowało dla zwiedzających muzeum w Piotrkowie.

📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Łęczycy. Uhonorowano prawie 120 osób ZDJĘCIA Każdego dnia ryzykują życie dbając o nasze bezpieczeństwo. W Łęczycy odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Na uroczystość zaproszono ponad 500 gości. Tradycyjnie już wręczono odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Drugi festyn rodzinny odbył się przy Parafii św. Jana Pawła II w Piotrkowie. Pomagali przez zabawę ZDJĘCIA Już po raz drugi w Piotrkowie odbył się parafialny festyn rodzinny upamiętniający rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Okazją do wspólnej zabawy były nie tylko liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów, ale także zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebującej parafianki.

📢 Najlepszy chirurg w Łódzkiem. Zobacz TOP 20 specjalistów polecanych przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl. 📢 Będzie protest przed Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Piotrkowie Grupa mieszkańców chce wyrazić swoje niezadowolenie. ZDJĘCIA Będzie protest przed Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Piotrkowie. Niezadowoleni mieszkańcy planują protest przed siedzibą PSM ul. Belzackiej 66 w Piotrkowie w najbliższy poniedziałek. Sprawdź szczegóły. ZDJĘCIA

📢 Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie. Uczniowie zdawali język angielski. ZDJĘCIA Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie. W czwartek 16 maja 2024 uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego. Wyniki będą znane 3 lipca 2024. ZDJĘCIA

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie ZDJĘCIA Środa, 15 maja, to już drugi dzień egzaminów ósmoklasisty 2024. Tuż przed godziną 9 - przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki, byliśmy w Szkole Podstawowej nr 12. Tutaj, do egzaminów przystąpiło 80 uczniów.

📢 Kalendarz koncertów w 2024 w Piotrkowie i regionie. Sprawdź jakie zespoły wystąpią na darmowych koncertach podczas dni miast i gmin. Kalendarz koncertów w Piotrkowie 2024 w Piotrkowie i regionie. Darmowe koncerty podczas dni miast i gmin cieszą się wielkim zainteresowaniem. W najbliższym czasie w naszym regionie wystąpi m.in. Bic Cyc, Cleo, Skolim i T.Love. Sprawdź, kiedy zaplanowano występy gwiazd. ZDJĘCIA 📢 Nowa świetlica środowiskowa w Proszeniu gm. Wolbórz. Gruntownie zmodernizowany budynek będzie służył mieszkańcom sołectwa i gminy. ZDJĘCIA Nowa świetlica środowiskowa w Proszeniu gm. Wolbórz. Będą z niej korzystać mieszkańcy gminy i sołectwa oraz osoby korzystające z terapii uzależnień. ZDJĘCIA

📢 Osobowość Roku 2023. Głosowanie rozpoczęte. Oto nominowani z Piotrkowa i powiatu! Rozpoczął się plebiscyt Osobowość Roku 2023! Zagłosuj na osoby, które w minionym roku odniosły sukcesy, działały na rzecz lokalnej społeczności lub angażowały się w akcje charytatywne. Wybierz z nami laureatów spośród utalentowanych twórców, społeczników i tych, którzy skutecznie działali na rzecz małych ojczyzn. Wciąż możesz też zgłosić swoją propozycję nominacji do tytułu Osobowość Roku 2023 w Piotrkowie lub powiecie.

