Interwencja policji w aptece przy ul. Słowackiego. Co tam naprawdę się wydarzyło?

Interwencja policji w aptece przy ul. Słowackiego. Co tam się naprawdę wydarzyło?

We wtorek, 11 czerwca, po godzinie 19, do jednej z aptek w centrum Piotrkowa wezwano policję. Dyżurny otrzymał informację, że w aptece znajduje się mężczyzna obcej narodowości, a w ręce trzyma nóż... Na miejsce natychmiast wezwano patrol policji.

- W aptece znajdował się pobudzony mężczyzna, a w ręku trzymał scyzoryk, taki "motylkowy". Kiedy zobaczył policjantów od razu go odłożył. Mężczyzna ten nikomu nie groził - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Mężczyzna w kajdankach został wyprowadzony z apteki, ale w związku z tym, że nie stosował się do poleceń policjantów, użyto siły, by wsadzić go do radiowozu.

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna to 31-letni Gruzin. Zdecydowano, by przewieźć go na badania. Ostatecznie, mężczyzna został ukarany mandatem za zakłócanie porządku pod wpływem środków odurzających.