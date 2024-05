Wypadek na ul. Słowackiego w Piotrkowie. 78-latek transportowany do szpitala w Łodzi ZDJĘCIA dag

Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek (28 maja) na ulicy Słowackiego. Jak informuje policja, 78-letni mężczyzna wyszedł zza pojazdu wprost pod jadącego forda. Mężczyznę przewieziono do szpitala w Łodzi.