Wypadek na autostradzie A1 węzeł Piotrków Południe. Wyjazd z Piotrkowa w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowany. ZDJĘCIA

-Do zdarzenie drogowe na wjeździe na A1 doszło o godz. 4.28, relacjonuje asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Kierujący jadąc wypełniona betoniarka od strony Piotrkowa Trybunalskiego, na łuku drogi nie dostosował prędkości do przewożonego ciężaru w wyniku czego doprowadził do przewrócenia pojazdu. Zablokowany wjazd na A1 od strony Piotrkowa i Bełchatowa. 22-letni kierujacy zabrany do szpitala, był trzeźwy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.