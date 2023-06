Wypadek na drodze S8 w Piotrkowie. Utrudnienia w kierunku Warszawy mogą potrwać kilka godzin. Kierowca trafił do szpitala. ZDJĘCIA

Wypadek na S8 w Piotrkowie

Ciężarowa Scania z naczepą izotermiczną staranowała bariery energochłonne i wjechała do głębokiego rowu na 330 km drogi S8 w Piotrkowie na nitce w kierunku Warszawy. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Do wypadku doszło przed godziną 4 w poniedziałek 26 czerwca 2023. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Wypadek na S8 w Piotrkowie, zobaczcie zdjęcia: