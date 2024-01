Zmarła 19-letnia Wiktoria poszkodowana w wypadku w Rozprzy. Pomimo wysiłków nie udało się uratować jej życia

Zmarła 19-latka poszkodowana w wypadku w Rozprzy

Nie udało się uratować życia 19-letniej Wiktorii, ofiary wypadku w Rozprzy, do którego doszło ponad tydzień temu, 14 stycznia. Informację o jej śmierci potwierdził Bartłomiej Kaźmierczak, rzecznik Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika w Piotrkowie.

- Pacjentka zmarła w poniedziałek, 22 stycznia, o godzinie 17.15 - poinformował rzecznik. - Przebywała na oddziale anestozjologii i intensywnej terapii.

Do tragicznego wypadku doszło na DK 91 w Rozprzy. 38-letni kierujący samochodem marki Volkswagen Passat uderzył w tył samochodu Renault Megane, który prowadziła 19-latka. W wyniku uderzenia jej samochód zjechał na lewą stronę drogi do rowu, a następnie dachował i uderzył w drzewo. Dziewczynę w krytycznym stanie przewieziono do szpitala. Kierowca był nietrzeźwy - badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie.