38-letni sprawca wypadku drogowego w Rozprzy w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała młoda, 19-letnia dziewczyna, doszło w minioną niedzielę (14 stycznia) na DK 91 w Rozprzy. Z ustaleń policji i prokuratury wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen Passat uderzył w tył samochodu Renault Megane, który prowadziła 19-latka. W wyniku uderzenia jej samochód zjechał na lewą stronę drogi do rowu, a następnie dachował i uderzył w drzewo. Dziewczynę w krytycznym stanie przewieziono do szpitala.

To ponad 2 promile alkoholu. We wtorek, 16 stycznia, Łukaszowi M. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 177§2kk i art. 178a§1kk. Pierwszy z nich mówi: "Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Zgodnie z drugim osoba, która w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, także podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące - informuje prokuratura. Postępowanie jest w toku.