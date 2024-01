Spowodował cztery kolizje, w tym na obwodnicy Piotrkowa. Był poszukiwany do odbycia kary w areszcie dag

Policjanci z oddziału prewencji łódzkiej policji zatrzymali 44-latka, który jadąc ulicami Piotrkowa spowodował 4 kolizje z innymi pojazdami i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Trafił do aresztu, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.