Niebezpieczny poranek na ulicach Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Trzy potrącenia pieszych w godzinach porannych w Walentynki ZDJĘCIA

-O pierwszym zdarzeniu dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie po godzinie 7:30, informuje asp,. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Ze zgłoszenia wynikało, że na ulicy Wyzwolenia, doszło do potrącenia pieszego. Dyżurny od razu skierował tam policyjny patrol. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący toyotą, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącemu przez przejście dla pieszych 16-latkowi. W wyniku poniesionych obrażeń został on przewieziony do szpitala. Do kolejnego zdarzenia doszło w Biskupiej Woli, gminie Czarnocin. Tam kierujący renault w wyniku nieprawidłowego manewru omijania potrącił kierującą rowerem. 43-latka w wyniku poniesionych obrażeń została przewieziona do szpitala. Kolejne zdarzenie miało miejsce na stacji paliw przy alei Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tam natomiast w wyniku niezachowania należytej ostrożności 40-latka jadąc chevroletem doprowadziła do potrącenia 73-letniego piotrkowianina. Mężczyzna również trafił do szpitala. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.