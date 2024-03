Nowe autobusy elektryczne wyjechały na ulice miasta. To kolejne "elektryki" w miejskim taborze MZK w Piotrkowie ZDJĘCIA

- Linie komunikacji miejskiej obsługują już 12 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, z których pierwsza partia - składająca się z 7 sztuk, została wprowadzona do eksploatacji we wrześniu ubiegłego roku. Dodatkowo, od ponad roku ruch pasażerski obsługiwany jest przez sześć nowoczesnych autobusów hybrydowych - informuje prezydent Krzysztof Chojniak, dodając, że miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych 10 autobusów elektrycznych.

Piotrkowski magistrat poinformował, że w poniedziałek (18 marca) na ulice naszego miasta wyjechało 5 nowych autobusów. To kolejnych pięć autobusów, które będą wozić pasażerów na wszystkich liniach w Piotrkowie.

Koszt zakupu autobusów wyniósł 11 650 000,00 zł netto (14 329 500,00 zł brutto, z czego 75 proc. kosztów kwalifikowanych zostało dofinansowanych przez NFOŚiGW w ramach programu ZTP - to kwota 8 737 500,00 zł). Łączne nakłady poniesione przez miasto na odnowę floty MZK oraz wybudowanie infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych to ponad 53 mln zł, z w tym dofinansowanie 22,1 mln zł - informuje Urząd Miasta. Umowa z producentem obejmuje nie tylko zakup autobusów, ale też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia z obsługi autobusów dla kierowców i osób, które będą je naprawiać.