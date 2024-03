Łodzianin z kompanką kradł w galerii handlowej w Piotrkowie. Zatrzymał go policjant w czasie wolnym

Do zatrzymania złodziei doszło 5 marca około godziny 19 na terenie galerii handlowej w Piotrkowie. W tym czasie zakupy robił policjant wydziału dochodzeniowo-śledczego piotrkowskiej jednostki, gdy zauważył pracowników ochrony, którzy gonili mężczyznę.

- Funkcjonariusz od razu dołączył do pościgu i po krótkiej chwili ujął uciekającego 33-latka, a następnie przekazał go policjantom, którzy zostali wezwani na miejsce - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Mężczyzna wraz z kobietą dokonywali kradzieży w jednym ze sklepów w galerii. Po przyjeździe patrolu okazało się, że przestępczy duet dokonywał również kradzieży w galerii w Toruniu. Łodzianin miał również przy sobie środki odurzające, które po sprawdzeniu dały wynik pozytywny w kierunku marihuany, a do galerii przyjechał swoim samochodem, posiadając aktywny zakaz prowadzenia pojazdów - dodaje.