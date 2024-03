Podpalił skład drewna w jednej z firm w Piotrkowie. 43-letni sprawca trafił do aresztu

W ubiegłym tygodniu, 7 marca, piotrkowską jednostkę policji powiadomiono, że na terenie jednej z firm w Piotrkowie Trybunalskim doszło do podpalenia składu dębowego drewna.

- Policjanci od razu zajęli się tą sprawą, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawcę podpalenia - asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Dzięki dobremu rozpoznaniu i szybkiemu działaniu kryminalni 11 marca dotarli do 43-letniego piotrkowianina. Mężczyzna przyznał się, że to on dokonał podpalenia, jednak nie potrafił wyjaśnić dlaczego to zrobił.

Piotrkowianin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Wartość strat szacowana jest na 5000 złotych.