Gdzie na kajak w naszym regionie? Oto najpiękniejsze trasy na spływy kajakowe - ZDJĘCIA, OFERTA

Spływając szlakiem Pilicy przy okazji można zwiedzić choćby Dwór Małachowskich i ruiny zameczku w Bąkowej Górze, Regionalne Muzeum w Przedborzu, Opactwo Cystersów w Sulejowie, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie, stare młyny, elektrownie wodne, bunkry w Jeleniu i Konewce, a także kościół św. Idziego w Inowłodzu. Dolinę Pilicy porastają piękne lasy, których największe połacie występują m.in. w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa, gdzie w gościnne progi zaprasza turystów Puszcza Pilicka. Dolina rzeki to również niezwykłe bogactwo flory i fauny.

Nie od dziś wiadomo, że jedne z najpiękniejszych tras kajakowych są na rzece Pilicy. Można nią spłynąć już od Przedborza , ale warto też wybrać krótsze odcinki, np. z Tomaszowa do Zakościela lub dalej do Mysiakowca. Są i takie dla bardziej wytrwałych, na przykład rzeką Luciążą na odcinku od Kłudzic do Murowańca (ujście do zalewu Sulejowskiego). Spływy można zaplanować na jeden dzień lub cały weekend.

Do najbardziej urokliwych i polecanych przez kajakarzy należy odcinek z Zakościela i Inowłodza aż do Mysiakowca. Na niespełna 11 km odcinku rzeki z Inowłodza do Mysiakowca znajduje się aż 30 wysp i wysepek. Z kajaka można podziwiać miejscowe zabytki lub zatrzymać się w Inowłodzu i zwiedzić zamek królewski.

Polecamy także spływ Drzewiczką - na przykład z Drzewicy do Odrzywołu (17 km), Luciążą, Pilicą z Tomaszowa do Zakościela (20 km) lub z Zakościela do Gapinina (17 km). Spływać można również Wolbórką czy Czarną Malaniecką.

Wybór firm kajakowych, które organizują spływy w regionie jest bardzo duży, a przystanie znajdziemy w kilku miejscowościach nad Zalewem Sulejowskim. Niektóre prezentujemy w galerii zdjęć - znajdziecie tam numery kontaktowe. Jedne z ciekawszych spływów Pilicą, Luciążą czy Czarną Maleniecką organizują m.in. Klub Sportowy Amber, Wodnik, KajMar. Miejsc, gdzie wypożyczymy kajaki nie brakuje także choćby w Barkowicach nad zalewem. Tutaj, nie tylko wypożyczymy kajaki, ale zjemy też dobrą rybkę, którą oferuje Róża Wiatrów czy wypożyczalnia sprzętu wodnego Fala.