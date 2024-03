Ekstremalna Droga Krzyżowa 2024 w Piotrkowie. Uczestnicy mają do wybory jedną z czterech tras. Sprawdź szczegóły. ZDJĘCIA

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Piotrkowie rozpocznie się w piątek 23 marca o godz. 18.30. Wtedy zostanie odprawiona uroczysta msza święta w Kościele Akademickim Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej przy ul. Rycerskiej 3 w Piotrkowie. Po mszy uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2024 w Piotrkowie wyruszą na jedną z czterech tras o długości od 41 do 60 cm. Tegoroczna edycja EDK odbywa się pod hasłem "Droga tęsknotą pisana" .

Ekstremalna Droga Krzyżowa jest to całonocny ponad 40 kilometrowy marsz w milczeniu i samotności, przerywany jedynie rozważaniami Misterium Męki Pańskiej. Wyzwanie to skierowane jest do osób wytrzymałych i sprawnych fizycznie, które czują duchową potrzebę zjednoczenia się z Jezusem w bólu i cierpieniu, ofiarując mu całonocny wysiłek i medytację.