Zaprzysiężenie w Wolborzu. Nowi żołnierze złożyli uroczystą przysięgę wojskową ZDJĘCIA

Przysięga wojskowa i wystawa sprzętu statycznego w Wolborzu

Już nie ochotnicy, a wyszkoleni żołnierze Wojska Polskiego. Po miesięcznym, intensywnym szkoleniu wojskowym nowi żołnierze złożyli uroczyście przysięgę wojskową. Słowa roty wypowiedziało dziś 66 żołnierzy - ochotników nie tylko naszego regionu, ale i ościennych województw. Zaprzysiężenie odbyło się w sobotnie przedpołudnie w Wolborzu.

- Przysięga wojskowa skłania nas do refleksji, do zainteresowania się problemami związanymi z bezpieczeństwem i niepodległością państwa, a także nad obowiązkami, jakie mamy względem naszej ojczyzny - mówił podczas uroczystości ppłk Grzegorz Plaskota, dowódca 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. - To również dzień przełomowy dla żołnierzy - od dziś zobowiązani są do obrony z bronią w ręku podstawowych praw i interesów naszej ojczyzny. Jestem dumny z podległych mi żołnierzy i składam wam najserdeczniejsze życzenia - dodał.