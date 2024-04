Uczniowie pokazali prace inspirowane szklaną historią Piotrkowa - za nami finisaż wystawy w Ośrodku Działań Artystycznych ZDJĘCIA

Finisaż wystawy w ODA. Warsztaty "Szklane tradycje, szklane inspiracje"

Fantastyczne, barwne prace młodych piotrkowian i niecodzienna wystawa w galerii na Sieradzkiej to efekt warsztatów, które dla młodych artystów zorganizował Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie. Przez trzy marcowe tygodnie blisko 200 dzieci z piotrkowskich szkół wzięło udział w zajęciach inspirowanych szklaną historią Piotrkowa - szkłem użytkowym i artystycznym, które można podziwiać na stałej wystawie pn. „Piotrkowskie Szkło”.

Szkło, które niegdyś zdobiło w naszych domach meblościanki, teraz stało się inspiracją do autorskich projektów wykonanych przez uczniów. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy poznali też historię produkcji szkła i wspólnie stworzyli wystawę, a w sobotnie popołudnie (6 kwietnia) pochwalili się efektami między innymi swoim rodzicom i mieszkańcom naszego miasta.

- Bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się o naszej piotrkowskiej hucie, o produkcji szkła - jak krok po kroku to wygląda. Na warsztatach manualnych można było dać popis swoich umiejętności, było luźno jeśli chodzi o temat, luźno jeśli chodzi o kolory. I sam pomysł na roztapianie kredek świecowych, by stworzyć efekt szkła też bardzo mi się podobał i myślę, że dla dzieci była to niezła gratka - Daria Grochulska, uczennica ZSP nr 6 w Piotrkowie.