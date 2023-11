Pod Tomaszowem powstawały sceny do serialu "Czterej Pancerni i Pies". Znacie te miejsca? ZDJĘCIA

Nad Pilicą (która wówczas na potrzeby filmu stała się Odrą) nieopodal tzw. Małych Grotach Nagórzyckich załoga czołgu 102 wbiła słup z godłem Polski . Rysunek orła uzupełniony został o góry – tworzył go Grigorij (Włodzimierz Press), który chciał dodać element krajobrazu Gruzji. Z kolei przy przystani OSiR na ul. PCK przez rzekę przedzierał się Tomasz Czereśniak (Wiesław Gołas).

Sceny do kultowego serialu powstawały także w naszej okolicy. W tomaszowskim plenerze pancerni wspomogli oddział rotmistrza Kality w obronie mostu – w tej roli wystąpił zabytkowy most kolejowy (rozebrany w 2015 r.) na rzece Pilicy. Z kolei Gustlik (Franciszek Pieczka) ćwiczył celność strzału po skróceniu lufy czołgu „Rudy” w sąsiedztwie położonej w gminie Tomaszów Mazowiecki kopalni piasku „Biała Góra” .

Zaledwie kilkaset metrów od Skansenu Rzeki Pilicy, po drugiej stronie rzeki, na tomaszowskiej Przystani - na charakterystycznych umocnieniach brzegu rzeki, kręcone były w 1968 r. sceny do 14. odcinka, przedzierania się przez linię frontu Tomasza. Słynne słowa "Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz" padły na drodze ze Spały do Konewki, a dawny PGR w Ujeździe to Fort Olgierd.