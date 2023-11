Sąd odmówił wydania listu żelaznego dla Sebastiana M. Obrońca kierowcy bmw: "Mamy sytuację patową" ZDJĘCIA, VIDEO

Podczas piątkowego (17 listopada) posiedzenia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, zapadła decyzja w sprawie listu żelaznego dla Sebastiana M. O wydanie takiego listu wnioskował reprezentujący go adwokat, Bartosz Tiutiunik.

Listu jednak nie będzie - taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Piotrkowie, a sędzia Grzegorz Krogulec podał kilka przyczyn orzeczenia, a jego uzasadnienie było jawne. Powołał się m.in. na przepis kodeksu karnego, który mówi, że sąd nie może przyznać takiego listu, jeśli prokurator na etapie postępowania przygotowawczego sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego. Po drugie, trwa procedura ekstradycyjna podejrzanego - nie ma więc podstaw do wydania listu żelaznego.

- Trudno przyjąć, że podejrzany spełni wymogi stawiane przez artykuł 282 kk, a mianowicie, że będzie się stawiał w wyznaczonym terminie na wezwanie sądu czy prokuratora i nie będzie utrudniał postępowania - argumentował Grzegorz Krogulec, sędzia SO w Piotrkowie. - Dotychczasowa postawa podejrzanego nie daje bowiem takich gwarancji. Podejrzany opuścił granice Polski i jak wskazuje obrońca - nie posiadał wtedy statusu podejrzanego, tym niemniej dwa dni później ta sytuacja uległa zmianie. Postępowanie podejrzanego wskazuje na to, że będąc świadomy swojej sytuacji procesowej, celowo i świadomie opuścił terytorium RP zmierzając do kraju, który w jego w przekonaniu zapewni mu azyl i uchroni przed wydaniem polskim organom ścigania - dodał.